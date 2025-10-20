Актриса Ирина Горбачева заявила, что ее сердце свободно

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

Актриса Ирина Горбачева на премьере фильма "Алиса в стране чудес" заявила изданию Super, что в ее личной жизни ничего не изменилось за последнее время.

"Нет, ничего не поменялось. Мое сердце свободно", – ответила она на вопрос журналиста.

В СМИ подчеркнули, что ее слова прозвучали "искренне и легко", сама актриса при этом улыбалась.

В апреле Горбачева рассказала, что 2,5 года не состоит ни с кем в отношениях.

Ранее американская певица Дженнифер Лопес рассказала, почему терпит неудачи в личной жизни. Она была замужем за официантом Охани Ноа, танцором Крисом Джаддом, певцом Марком Энтони и актером Беном Аффлеком. Однако, уточнила исполнительница, никто из них ее "по-настоящему не любил, так как они не способны на это".