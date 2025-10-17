Певица Дженнифер Лопес раскрыла причину неудач в личной жизни

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в шоу SiriusXM, почему она терпит неудачи в личной жизни.

56-летняя артистка была замужем за официантом Охани Ноа, танцором Крисом Джаддом, певцом Марком Энтони и актером Беном Аффлеком. Как заявила певица, никто из них ее по-настоящему не любил, так как они не способны на это.

"Им (мужчинам. – Прим. ред.) нужно ценить маленького человека внутри них. Они должны любить их", – отметила Лопес.

Актриса обратила внимание, что многие мужчины пытались выразить чувства к ней дорогими подарками. Однако, по ее словам, этого было недостаточно.

Кроме того, Лопес рассказала, что и сама себя не любила, а из-за своей популярности лишь шла на компромиссы.

Певица рассталась с Аффлеком 26 апреля 2024 года. Из документов, которые Лопес направляла в суд на развод, стало известно, что у пары не было брачного контракта.

Причиной разрыва с актером Лопес назвала непримиримые разногласия.