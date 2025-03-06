DM: Дженнифер Лопес обвинила Бена Аффлека в предательстве

Фото: ТАСС/ЕРА/ETIENNE LAURENT

Американская певица Дженнифер Лопес обвинила Бена Аффлека в предательстве. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на материал Daily Mail.

Один из источников издания утверждает, что Лопес обнаружила фотографии, где Аффлек обнимает бывшую жену Дженнифер Гарнер.

"Она чувствует себя преданной, потому что потратила много времени, поддерживая Бена в его трудностях, и пережила тяжелый год, когда их брак распался. То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усугубило опасения Лопес, что у них были отношения за ее спиной", – отмечается в статье.

Ранее Лопес подала в суд документы о разводе с Аффлеком. Певица указала, что рассталась с мужем 26 апреля 2024 года. Из документов также следовало, что у пары не было брачного контракта.

В качестве причины развода с актером Лопес указала на непримиримые разногласия. Кроме того, певица хочет вернуть свою девичью фамилию – Дженнифер Линн Лопес.

