TMZ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся

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Американская певица Дженнифер Лопес подала в суд документы о разводе с актером Беном Аффлеком, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал TMZ.

Лопес указала, что рассталась с мужем 26 апреля 2024 года. Из документов также следует, что у пары не было брачного контракта.

Ранее стало известно, что Лопес и Аффлек могут принять решение о разводе. Информацию о проблемах в паре публиковали западные СМИ. Журналисты утверждали, что супруги уже не живут вместе. Также уточнялось, что актер не виноват в том конфликте, который якобы разгорелся между ним и исполнительницей.

У пары было две свадебные церемонии. Первая стала тайной и состоялась 16 июля 2022 года в округе Кларк штата Невада. После этого Лопес и Аффлек организовали повторную торжественную церемонию в штате Джорджия. На вторую свадьбу молодожены пригласили давнего друга Аффлека Мэтта Деймона с супругой. На мероприятии также присутствовали режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.

При этом романтические отношения артистов начались еще в 2000-х годах. Однако в тот период их роман завершился расставанием, которое продлилось 18 лет.

