The Sun: Шаламе выбрал помолвочное кольцо за 300 тыс долларов для Дженнер

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Актер Тимоти Шаламе выбрал помолвочное кольцо за 300 тысяч долларов для модели Кайли Дженнер. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

По словам источника издания, Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения и выбрал для кольца французского дизайнера. Актер остановился на варианте с 150 бриллиантами.

"Кольцо, сделанное парижским дизайнером, невероятно особенное, и на его изготовление уйдет шесть недель. Он готов к помолвке и представляет себе долгое, счастливое будущее с Кайли", – сказал источник, добавив, что Шаламе ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение.

Шаламе и Дженнер начали встречаться в 2023 году. Несколько месяцев они скрывали свои отношения, однако позже стали вместе появляться на светских мероприятиях.

При этом фанаты предполагают, что их роман может быть пиар-стратегией. Кроме того, многие интернет-пользователи считают, что именно Дженнер лишила актера шансов получить "Оскар".