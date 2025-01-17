The Guardian: Тимоти Шаламе оштрафовали за въезд на премьеру фильма на велосипеде

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Актер Тимоти Шаламе был оштрафован на 65 фунтов в Лондоне за въезд на электровелосипеде на красную дорожку, где проходила премьера фильма "Боб Дилан. Никому не известный". Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, штраф был выписан за парковку в неположенном месте. Актер объяснил, что благодаря этому виду транспорта он смог избежать пробок и не опоздать на мероприятие. Кроме того, Шаламе отметил экологичность велосипеда.

Ранее легенда фолк-музыки Боб Дилан публично похвалил Шаламе, сыгравшего его в байопике "Никому не известный". Он назвал актера блестящим специалистом.

Музыкант также уточнил, что картину сняли по книге Элайджи Уолда Dylan Goes Electric, вышедшей в 2015 году. По его словам, это фантастический пересказ событий начала 60-х, которые привели к фиаско в Ньюпорте.

