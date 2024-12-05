Боб Дилан похвалил Тимоте Шаламе за роль в байопике "Никому не известный"

Фото: кадр из фильма "Никому не известный"; режиссер – Джеймс Мэнголд; производство – Automatik EntertainmentSearchlight PicturesThe Picture Company... Entertainment

Легенда фолк-музыки Боб Дилан публично похвалил Тимоте Шаламе, сыгравшего его в байопике "Никому не известный". Свой отзыв музыкант написал в соцсети X.

"Скоро выйдет фильм обо мне под названием "Никому не известный". Главную роль в нем играет Тимоте Шаламе. Тимми – блестящий актер, поэтому я уверен, что он будет абсолютно правдоподобен в роли меня. Или более молодого меня. Или какого‑то другого меня", – подчеркнул Дилан.

Он рассказал, что картину сняли по книге Элайджи Уолда Dylan Goes Electric, вышедшей в 2015 году. По его словам, это фантастический пересказ событий начала 60-х, которые привели к фиаско в Ньюпорте.

Ранее Шаламе поделился негативным опытом кастинга в начале своей карьеры. Он отметил, что долгое время не получал приглашения в крупные блокбастеры из-за своего телосложения.

До этого актер проиграл на конкурсе своих двойников в Нью-Йорке. В конкурсе приняли участие сотни поклонников молодого актера. Многие нарядились в персонажей, которых играл Шаламе, – Вилли Вонка, Боб Дилан.