Тимоти Шаламе отказался целовать Кайли Дженнер на публике

Западные СМИ опубликовали кадры, на которых актер Тимоти Шаламе не отвечает на поцелуй возлюбленной Кайли Дженнер. Ожидаемо, это спровоцировало новые обсуждения в Сети. С самого начала их роман вызвал волну хейта из-за якобы "интеллектуальной несовместимости" актера и звезды реалити-шоу. Дженнер обвиняют в том, что она испортила стиль Шаламе и даже лишила его шанса получить "Оскар". Подробности отношений одной из самых обсуждаемых пар Голливуда – в материале Москвы 24.

"Он будто в заложниках"

10 марта издание Daily Mail опубликовало кадры с теннисного турнира в Калифорнии. На трибунах папарацци увидели Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Заметив, что на них направлена камера, звезда реалити-шоу притянула возлюбленного к себе и попыталась поцеловать. Шаламе такой порыв не оценил и остался равнодушен к внезапным объятиям, сосредоточившись на матче. Чтобы сгладить неловкость, Кайли погладила Тимоти по животу.

Пользователи Сети вновь критически отнеслись к совместному выходу звездной пары. Они в очередной раз отметили, что 27-летняя Кайли выглядит старше 29-летнего бойфренда. Кроме того, комментаторы решили, что такое поведение Тимоти сигнализирует о проблемах в отношениях.

"Она ему наскучила. Он не взял "Оскар", поэтому сейчас ему не до нее. Отчетливо видно, как она отчаялась, чтобы удержать его. Их разрыв произойдет через три… два… один…" "Он будто в заложниках". "Тимоти выглядит так, словно его заставляют быть с ней". "Почему она вечно его хватает?" – писали пользователи.

"Проклятие Кардашьян"

Фото: legion-media.com/Picture Lux

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе начали встречаться в 2023 году. Несколько месяцев они скрывали свои отношения, однако позже стали вместе появляться на светских мероприятиях. Их роман шокировал поклонников звезды Голливуда. Сначала в Сети заговорили об "интеллектуальной несовместимости" пары, затем вспомнили о "проклятии Кардашьян". Якобы мужчинам, связавшимся с любой из женщин знаменитого рода, нужно готовиться к негативным последствиям. Например, разрушенным карьерам, испорченной репутации, долгам или судебным искам.

"Проклятие нашей семьи в том, что жизнь каждого мужчины, который встречается с кем-то из нас, катится под откос", – заявляла сама Кайли в одном из эпизодов реалити-шоу.

Также многие фанаты отмечают, что в нынешних отношениях голливудский актер растерял былую привлекательность. Секс-символом в СМИ его давно не именуют. Виной всему – якобы странные усики и изменившийся стиль звезды. В этом, кстати, тоже обвиняют Кайли. Раньше Тимоти предпочитал классические, элегантные наряды, а сейчас он появляется на публике в небрежных образах: толстовках-оверсайз, разноцветных джинсах и странных аксессуарах. Поклонники Шаламе даже подозревали его в том, что он носит вещи возлюбленной.

Впрочем, Кайли винят не только в изменившемся стиле актера. Многие интернет-пользователи считают, что именно Дженнер лишила Тимоти шансов получить "Оскар". В этом году Шаламе был номинантом премии за лучшую мужскую роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный". Однако Тимоти уступил награду старшему товарищу, Эдриану Броуди: тот забрал статуэтку за работу в картине "Бруталист".

Фанаты также предполагают, что роман Шаламе и Дженнер может быть пиар-стратегией, правда, не самой удачной для актера. Интернет-пользователи сходятся во мнении, что из-за отношений со скандальной телезвездой Тимоти растерял авторитет в Голливуде, его перестали воспринимать как большого артиста, и серьезные роли ему больше не светят. Подтверждением тому якобы могут служить его недавние профессиональные провалы. К примеру, тот факт, что за работу в картине "Боб Дилан: Никому не известный", благосклонно принятой критиками, он получил лишь премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации "Лучшая мужская роль".