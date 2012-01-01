Модный образ Тимоти Шаламе на "Оскаре-2025" стал мемом

2 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар". Триумфатором стал режиссер Шон Бэйкер, чей фильм "Анора" взял сразу пять статуэток. При этом Юра Борисов уступил награду Кирану Калкину. Подробности 97-й церемонии – в материале Москвы 24.

Триумф "Аноры"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Драма "Анора" Шона Бэйкера была номинирована на "Оскар" в шести категориях и в пяти из них одержала победу, забрав в том числе главный приз – за лучший фильм. Кроме того, картина победила в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж". Бэйкер также был отмечен как лучший режиссер. Таким образом он побил рекорд Уолта Диснея в 1954-м: в тот год он получил четыре "Оскара", правда за разные картины.

Исполнительница главной роли в "Аноре" Майки Мэдисон стала "Лучшей актрисой". Тем самым она лишила заветной статуэтки Деми Мур, которая впервые за свою карьеру была номинирована на престижную премию за работу над боди-хоррором "Субстанция".

Приз за лучшую мужскую роль забрал Эдриан Броуди, сыгравший в фильме "Бруталист". Актер повторил свой успех 22-летней давности: тогда он удостоился статуэтки за роль в картине "Пианист". Кроме того, на прошедшей церемонии был воссоздан еще один момент с мероприятия 2003 года. После церемонии к Броуди подошла Холли Берри и страстно поцеловала его в губы. Артистка пошутила, что перформанс был "местью" Эдриану за то, что, получая из ее рук свой первый "Оскар", актер в порыве эмоций так же поцеловал Берри.

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" ожидаемо победил Киран Калкин за работу в "Настоящей боли". Изначально кинокритики прочили победу именно младшему брату Маколея Калкина, так что у первого номинированного на "Оскар" российского актера Юры Борисова почти не было шансов. Статуэтку в этой категории вручал Роберт Дауни – младший, который со сцены отдельно отметил российского актера, заявив, что у него большое будущее.

Номинированный в 13 категориях мюзикл "Эмилия Перес" победил лишь в двух. Фильм, действие которого происходит в Мексике, был одним из фаворитов, пока не подвергся жесткой критике со стороны мексиканских журналистов, блогеров и лидеров мнений. Негативного флера картине добавила и исполнительница главной роли Карла София Гаскон: трансгендерная актриса (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) подверглась хейту общественности за свои давние посты в соцсетях с критикой "Оскара", представителей разных религий и коллеги Селены Гомес.

Несмотря на скандалы, мюзикл все же удостоился двух наград: за лучшую песню и "Лучшую женскую роль второго плана". Победу во второй категории "Эмилии Перес" принесла Зои Салдана.

А вот картина "Боб Дилан: Никому не известный" с Тимоти Шаламе в главной роли осталась ни с чем, хотя была заявлена в восьми номинациях. Такая же участь постигла и фильм "Носферату", претендовавший на "Оскар" в четырех категориях.

Тимоти-"масленка"

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Разочарование Шаламе от 97-й премии не ограничилось тем, что он упустил шанс стать самым молодым оскаровским лауреатом среди исполнителей главных ролей. Внешний вид звезды вновь стал причиной шуток, мемов и даже подколов со стороны коллег.

Актер пришел на красную дорожку в желтом костюме Givenchy, дополнив аутфит черными сапогами и бриллиантовым колье. К слову, в последнее время Тимоти регулярно критикуют за усики и эксперименты со стилем: недавно Шаламе отказался от привычной для него элегантности и стал появляться на публике в толстовках-оверсайз и разноцветных джинсах. "Оскаровский" образ хоть и был более изящным среди последних, но в Сети его не оценили и в очередной раз призвали актера уволить стилиста. Интернет-пользователи прозвали Шаламе "тюльпанчиком", сравнили с бананом и масленкой.

"Тимон-лимон", "Если жизнь дает тебе лимоны, делай из них лимонад", – писали шутники.

Среди критиков стиля Шаламе на этот раз оказался и его старший коллега Адам Сэндлер. По информации СМИ, во время церемонии он дружески обнял Тимоти и дал тому непрошенный совет.

"Сними этот ужасный костюм", – сказал Сэндлер бойфренду Кайли Дженнер.

К слову, сам Сэндлер, не изменяя себе, пришел на "Оскар" в том, что подвернулось под руку: в одном из интервью актер уверял, что не задумывается над выбором наряда, а просто достает из шкафа то, что там есть. На этот раз непритязательный взгляд Адама упал на синие спортивные шорты, голубое худи с капюшоном и кроссовки.

Возможно, тоску Тимоти от проигрыша, неудачного лука и насмешек скрасят щедрые подарки, которые получили все номинанты на "Оскар". Стоимость каждого пакета оценивается почти в два миллиона долларов, писали СМИ.

В наборах под названием "Победили все" есть люксовая косметика, парфюм, алкогольные напитки, продукты и предметы декора. Кроме того, после церемонии номинанты могут отправиться на отдых в Барселону, на Мальдивы или Шри-Ланку. Среди презентов также сертификаты на липосакцию.

Помимо этого, номинанты получили более одного миллиона долларов в качестве помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. Сумму можно будет потратить на услуги по ремонту и восстановлению домов.