16 октября, 16:35

Шоу-бизнес
The Sun: Том Круз и Ана де Армас расстались спустя девять месяцев отношений

Фото: Legion-Media.com/BACKGRID

Голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романа, сообщает The Sun со ссылкой на источник из окружения звезд.

По информации издания, пара приняла решение остаться друзьями и продолжит профессиональное сотрудничество.

"Они просто поняли, что не смогут зайти слишком далеко, и что им лучше быть приятелями", – пояснил инсайдер.

В публикации отмечается, что де Армас уже утверждена на роль в следующем фильме Круза.

