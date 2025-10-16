The Sun: Том Круз и Ана де Армас расстались спустя девять месяцев отношений

16 октября, 16:35Шоу-бизнес
Фото: Legion-Media.com/BACKGRID
Голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романа, сообщает The Sun со ссылкой на источник из окружения звезд.
По информации издания, пара приняла решение остаться друзьями и продолжит профессиональное сотрудничество.
"Они просто поняли, что не смогут зайти слишком далеко, и что им лучше быть приятелями", – пояснил инсайдер.
В публикации отмечается, что де Армас уже утверждена на роль в следующем фильме Круза.
Ранее Кит Урбан публично отомстил Николь Кидман после расставания. Во время одного из выступлений он исполнил песню I Was Born to Love You, изначально посвященную ей, но на этот раз изменил текст и пел, глядя на гитаристку Мэгги Бо.
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака