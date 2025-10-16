The Sun: Том Круз и Ана де Армас расстались спустя девять месяцев отношений

Фото: Legion-Media.com/BACKGRID

Голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романа, сообщает The Sun со ссылкой на источник из окружения звезд.

По информации издания, пара приняла решение остаться друзьями и продолжит профессиональное сотрудничество.

"Они просто поняли, что не смогут зайти слишком далеко, и что им лучше быть приятелями", – пояснил инсайдер.

В публикации отмечается, что де Армас уже утверждена на роль в следующем фильме Круза.

