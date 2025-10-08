Кит Урбан публично отомстил Николь Кидман после расставания

Фото: ТАСС/AP/LM Otero

Пока Николь Кидман переживала расставание, Кит Урбан принял провокационные действия, которые близкие знаменитости расценили как попытку отомстить актрисе. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на DailyMail.

По данным издания, особое внимание привлекло появление в группе музыканта 25-летней гитаристки Мэгги Бо. По слухам, именно молодая коллега могла стать причиной окончательного разрыва супругов.

Во время одного из выступлений Урбан исполнил песню I Was Born to Love You, изначально посвященную Кидман, но на этот раз изменил текст и пел, глядя на Бо.

Поклонники шокированы переменой в поведении музыканта, ранее считавшегося образцом преданности. Источники утверждают, что в его характере проснулась "явная враждебность" по отношению к Кидман.

О разрыве пары стало известно 30 сентября. Певец и актриса расстались после 19 лет супружеской жизни. По данным источников, знаменитости живут раздельно с начала лета. Официальные причины расставания не раскрываются.