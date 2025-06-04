Певец Дмитрий Колдун заявил, что мог бы завести роман ради пиара

Певец Дмитрий Колдун заявил, что не имеет ничего против пиар-романов. Однако он лично не собирается вступать в такие отношения, так как счастливо женат много лет и воспитывает двоих детей. Кого из звезд подозревали в фиктивном союзе, расскажет Москва 24.

Агата Муцениеце и Петр Дранга

Впервые пара вышла в свет в декабре 2024 года, после чего актриса начала выкладывать посты вместе с возлюбленным-аккордеонистом. Вскоре в СМИ стала появляться информация, что они отмечают семейные праздники: Агата с дочерью от Павла Прилучного Мией были приглашены на день рождения отца Дранги, а Петр – на празднование 9-летия наследницы Муцениеце.

При этом в прессе ходили слухи, что роман между знаменитостями – всего лишь пиар-ход. Также была версия, что публичные отношения – прикрытие для Муцениеце, у которой якобы есть щедрый поклонник, личность которого она предпочитает не раскрывать.

Так или иначе, но в начале мая 2025 года Агата сообщила в соцсетях, что Петр сделал ей предложение, а она приняла его. Вскоре пара улетела отмечать помолвку в Ялту вместе с дочкой актрисы Мией.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Фото: legion-media.com/Trevor Ruszkowski-Imagn Images/Sipa USA

По информации СМИ, пара начала встречаться в 2023 году. Правда, поначалу возлюбленные скрывали отношения, но позже стали вместе появляться на светских мероприятиях. Роман знаменитостей шокировал поклонников голливудского красавца. Фанаты Тимоти заговорили в Сети об "интеллектуальной несовместимости" звезд и решили, что отношения Шаламе и Дженнер могут быть пиар-стратегией.

При этом многие поклонники считают, что роман не на руку актеру: будто бы из-за отношений со скандальной телезвездой Тимоти растерял авторитет в Голливуде. Да и его стиль якобы претерпел значительные изменения, в чем фанаты тоже усмотрели вину Кайли.

Впрочем, возлюбленные не торопятся подтверждать теории хейтеров, продолжают появляться на мероприятиях вместе и демонстрировать чувства на публике.

Брэдли Купер и Леди Гага

В 2018 году на экраны вышел фильм "Звезда родилась", в котором актер и певица сыграли возлюбленных. Купер и Гага активно продвигали картину, появляясь вместе на красных дорожках. Знаменитости часто держались за руки, чем спровоцировали слухи о романе.

Особенно чувственным получился их совместный номер на церемонии вручения "Оскара", где они исполнили композицию Shallow из фильма. После этого у поклонников практически не осталось сомнений, что экранная симпатия между актером и певицей переросла в романтические отношения в жизни.

Остроты ситуации придало расставание Брэдли с моделью Ириной Шейк. Тогда фанаты решили, что причиной разрыва стала Гага, и даже устроили травлю "разлучнице" в соцсетях.



Однако певица призналась в интервью журналу Elle, что они с Купером просто разыграли спектакль, чтобы привлечь внимание к фильму.

Дима Билан и Елена Кулецкая

По информации журналистов, певец и модель познакомились в 2006 году в парижском аэропорту. Вскоре Кулецкая снялась в клипе Билана на песню "Это была любовь": звезды так убедительно изобразили страсть в кадре, что в СМИ тут же заговорили об их романе. Дима и Лена стали подогревать слухи, появляясь на светских мероприятиях вместе и рассказывая о своих чувствах в интервью.

Казалось, отношения развиваются: в 2008 году певец публично пообещал жениться на модели, если победит на "Евровидении". Билан получил заветное первое место, но предложение так и не сделал. Вскоре пара и вовсе объявила о расставании.

Позже оба признавались в интервью, что их отношения были пиар-стратегией ради привлечения внимания. При этом Лена заявила журналу Peopletalk в 2016 году, что никакого контракта между звездами не было.

