Избитая экс-жена Марата Башарова предложила актеру вновь сойтись

Бывшая жена Марата Башарова шокировала его предложением возобновить отношения. Брак актера с Елизаветой Шевырковой распался пять лет назад: тогда женщина обвинила артиста в избиениях. Подробности личной жизни Башарова расскажет Москва 24.

"Я бы побежал, даже не раздумывая"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Актер Марат Башаров сделал сенсационное признание в эфире одного из шоу 23 декабря: он заявил, что экс-супруга Елизавета Шевыркова, которая ушла от него из-за побоев, предложила воссоединиться. Актер объяснил, что не бросился в объятия бывшей только потому, что у него серьезные отношения с нынешней пассией.





Марат Башаров актер Самое интересное, недавно моя бывшая жена написала: "А может быть, вернем все сначала?" Быть может, раньше, если бы я не встретил свою невесту, я бы тогда побежал, даже не раздумывая. А сейчас уже…

Также Башаров признался, что тяжело переживал развод с Шевырковой в 2019 году и пытался сохранить семью, в том числе ради их общего сына Марселя. Но экс-возлюбленная не приняла актера обратно. Сейчас бывшие супруги находятся в дружеских отношениях.

"Я ей врезал один раз"

За плечами Марата Башарова два официальных брака. С первой женой, актрисой Екатериной Архаровой он прожил меньше года: семья распалась из-за того, что Марат избивал супругу и сломал ей нос. О жестокости знаменитого артиста и его пристрастии к алкоголю женщина рассказывала в эфире одной из телепередач в ноябре 2014 года.

Несмотря на оформленный еще в 2015-м развод, отголоски скандальной истории преследовали Башарова много лет. В 2020 году в беседе с Лерой Кудрявцевой артист заявил, что у бывшей жены тоже были серьезные проблемы с алкоголем, и когда она выпивала, теряла контроль над собой.





Марат Башаров актер Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному – у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа.

Кроме того, артист настаивал: Архарова попала в больницу после одного удара, а не избиения, и устроила перед этим "разборки".

"Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: "Заберите, пожалуйста, свою дочь". Это была истерика", – заявил Башаров.

После того эфира Екатерина Архарова подала на бывшего мужа в суд за распространение клеветы, сообщали СМИ. А в одном из недавних телешоу Башаров вспоминал о расставании с актрисой без сожаления.

"В моей жизни было два развода, после первого я радовался, сказал: "Слава тебе, Господи, я свободен!" – рассказал артист.

"Конечно, бил своих жен"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В сентябре 2017 года Марат Башаров узаконил отношения со своей поклонницей Елизаветой Шевырковой. Однако вскоре брат женщины рассказал изданию StarHit, что актер снова взялся за старое и отправил новоиспеченную супругу на больничную койку со сломанным носом.

Елизавета поначалу хранила молчание, но в феврале 2019 года объявила подписчикам, что уходит от знаменитого мужа из-за его отказа лечиться от алкогольной зависимости, и подала на развод.

Спустя год после официального расторжения брака в одном из интервью Башаров признался, что, "конечно, бил своих жен". Он также попросил прощения у Елизаветы и обратился к ней с речью, в которой объяснился в любви и выразил надежду на воссоединение.

"Асе по барабану мое прошлое"

В августе 2023 года стало известно о романе Марата Башарова с актрисой Анастасией Борисовой. В октябре артист рассказывал журналистам "КП-Воронеж", что девушку не пугают скандалы вокруг его имени.





Марат Башаров актер Это вы вспоминаете. А я – нет. Самое главное, что и Асе также по барабану эти разговоры и мое прошлое. Она видит мое отношение к ней, это самое главное. Чувствует его, дышит этим. Вот и все!

Актер настроен серьезно и уже готовится к свадьбе, которую планирует сыграть в 2025 году. Однако, несмотря на приятные перемены в личной жизни, Башаров расстроен тем, что скандалы с избиением бывших жен все еще сказываются на его карьере.

Марат продолжает играть в театре, сниматься в фильмах и вести телешоу, но в начале июля артист признался, что "бойкот" в его отношении еще действует – ролей в кино по-прежнему почти не предлагают.