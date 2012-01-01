26-летняя экс-невестка Марии Шукшиной найдена мертвой в Петербурге

Экс-возлюбленная сына Марии Шукшиной скончалась в Санкт-Петербурге. Рядом с телом 26-летней Фрейи Зильбер, прославившейся публичным выяснением отношений со звездным семейством, якобы нашли подозрительные предметы, в том числе шприцы. Подробнее – в нашем материале.

Погибла в съемной квартире

Фото: vk.com/Фрейя Зильбер

22 декабря СМИ сообщили о смерти бывшей возлюбленной сына актрисы Марии Шукшиной, 26-летнего Макара Касаткина. Фрейю Зильбер нашли мертвой в съемной квартире в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, рядом с телом также обнаружили труп 32-летнего мужчины и девушку с острым отравлением наркотическими веществами. Кроме того, в помещении были найдены шприцы и трубка для курительных смесей, отмечали издания. Тела отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Наследник легендарной актерской династии Макар Касаткин и Фрейя Зильбер познакомились в Сети, когда девушка еще жила в Барнауле. Ради возлюбленного она перебралась в столицу, оставив на воспитание своей матери дочь, которую родила в 14 лет. Однако роман оказался недолгим. Отношения молодых людей не спасло даже известие о том, что Фрейя ждет ребенка.

Чтобы не остаться без средств к существованию, Зильбер решила придать историю огласке и в 2017 году отправилась в студию программы "Прямой эфир" к Андрею Малахову. Экс-возлюбленная Макара Касаткина заявила, что находится на последних месяцах беременности, а отец будущего малыша отказывается признавать его.

Внук писателя, актера и режиссера Василия Шукшина никак не комментировал скандал. После рождения мальчика, которого назвали Марком, Фрейя сделала тест ДНК и подтвердила его родство с известным семейством. Тогда Мария Шукшина публично признала ребенка, выложив пост в соцсети.



Мария Шукшина актриса Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы были бы не против того, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его.

Пагубное пристрастие

Фото: vk.com/Фрейя Зильбер

Позже стало известно о проблемах молодой матери с наркотиками. StarHit рассказывал, что в 2020 году девушка проходила курс лечения в специализированной клинике. После рехаба Зильбер обратилась к семье Марии Шукшиной и попросила забрать Марка на воспитание – об этом актриса рассказывала подписчикам.

В свою очередь, дочь артистки Анна Трегубенко во всеуслышание заявляла журналистам, что Зильбер не только употребляет запрещенные вещества, но и "подсадила" на них Касаткина.





Анна Трегубенко бодибилдер, дочь Марии Шукшиной Раньше она пыталась заработать на Макаре, теперь у нее есть Марк, который тоже используется в корыстных целях. Именно Фрейя подсадила Макара на наркотики, а не наоборот, как говорили ранее. Поэтому даже речи нет о том, что ей вернут ребенка. У меня в арсенале много видео, на которых она предстает в наркотическом угаре. Да, у нее были временные улучшения, но, по сути, ничего не изменилось.

"Не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом

Фото: vk.com/Фрейя Зильбер

С 2020 года Марк стал жить со звездными родственниками, а Зильбер изредка навещала мальчика. Малыш поладил с официальной супругой отца, косметологом Илоной Александровой, на которой Касаткин женился в 2019-м. Мачеха публиковала в соцсетях фото и видео с Марком, где пела ребенку колыбельные или играла с ним на детской площадке. В постах она ласково называла пасынка Маркушей.

Однако семейная идиллия быстро закончилась. Внезапно в соцсетях Илоны стало гораздо меньше трогательного контента, а в марте 2022 года девушка рассказала изданию StarHit, что рассталась с Касаткиным еще 10 месяцев назад. Кроме того, Александрова сообщила, кто занялся воспитанием ребенка после их развода с Макаром.





Илона Александрова косметолог, бывшая жена Макара Касаткина Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но, увы, пока все так. Марк – необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка.

При этом экс-супруга Макара отметила, что продолжает навещать его сына, и призналась изданию, что очень переживает за малыша.

