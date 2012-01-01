26-летняя экс-невестка Марии Шукшиной найдена мертвой в Петербурге

Экс-возлюбленная сына Марии Шукшиной скончалась в Санкт-Петербурге. Рядом с телом 26-летней Фрейи Зильбер, прославившейся публичным выяснением отношений со звездным семейством, якобы нашли подозрительные предметы, в том числе шприцы. Подробнее – в нашем материале.
Погибла в съемной квартире
22 декабря СМИ сообщили о смерти бывшей возлюбленной сына актрисы Марии Шукшиной, 26-летнего Макара Касаткина. Фрейю Зильбер нашли мертвой в съемной квартире в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, рядом с телом также обнаружили труп 32-летнего мужчины и девушку с острым отравлением наркотическими веществами. Кроме того, в помещении были найдены шприцы и трубка для курительных смесей, отмечали издания. Тела отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.
Наследник легендарной актерской династии Макар Касаткин и Фрейя Зильбер познакомились в Сети, когда девушка еще жила в Барнауле. Ради возлюбленного она перебралась в столицу, оставив на воспитание своей матери дочь, которую родила в 14 лет. Однако роман оказался недолгим. Отношения молодых людей не спасло даже известие о том, что Фрейя ждет ребенка.
Чтобы не остаться без средств к существованию, Зильбер решила придать историю огласке и в 2017 году отправилась в студию программы "Прямой эфир" к Андрею Малахову. Экс-возлюбленная Макара Касаткина заявила, что находится на последних месяцах беременности, а отец будущего малыша отказывается признавать его.
Внук писателя, актера и режиссера Василия Шукшина никак не комментировал скандал. После рождения мальчика, которого назвали Марком, Фрейя сделала тест ДНК и подтвердила его родство с известным семейством. Тогда Мария Шукшина публично признала ребенка, выложив пост в соцсети.
Пагубное пристрастие
Позже стало известно о проблемах молодой матери с наркотиками. StarHit рассказывал, что в 2020 году девушка проходила курс лечения в специализированной клинике. После рехаба Зильбер обратилась к семье Марии Шукшиной и попросила забрать Марка на воспитание – об этом актриса рассказывала подписчикам.
В свою очередь, дочь артистки Анна Трегубенко во всеуслышание заявляла журналистам, что Зильбер не только употребляет запрещенные вещества, но и "подсадила" на них Касаткина.
"Не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом
С 2020 года Марк стал жить со звездными родственниками, а Зильбер изредка навещала мальчика. Малыш поладил с официальной супругой отца, косметологом Илоной Александровой, на которой Касаткин женился в 2019-м. Мачеха публиковала в соцсетях фото и видео с Марком, где пела ребенку колыбельные или играла с ним на детской площадке. В постах она ласково называла пасынка Маркушей.
Однако семейная идиллия быстро закончилась. Внезапно в соцсетях Илоны стало гораздо меньше трогательного контента, а в марте 2022 года девушка рассказала изданию StarHit, что рассталась с Касаткиным еще 10 месяцев назад. Кроме того, Александрова сообщила, кто занялся воспитанием ребенка после их развода с Макаром.
При этом экс-супруга Макара отметила, что продолжает навещать его сына, и призналась изданию, что очень переживает за малыша.