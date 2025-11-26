Бывшая жена Цекало потребовала взыскать с телеведущего более 83 млн рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшая жена телеведущего Александра Цекало Виктория Галушка потребовала взыскать с экс-супруга долг по алиментам и брачному договору в размере более 83 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается иск женщины.

Из материалов следует, что долг по алиментам на содержание детей составляет 52,7 миллиона рублей, а по брачному договору – 31 миллион. Заявление бывшей супруги Цекало было зарегистрировано в суде еще в конце июля. Новое заседание по данному вопросу запланировано на 26 декабря.

Цекало зарегистрировал свои отношения с сестрой певицы Веры Брежневой в 2008 году. Она стала его третьей женой. До этого телеведущий состоял в браке с солисткой квартета "Шляпа" Аленой Шиферман и исполнительницей Лолитой Милявской.

С Галушкой Цекало развелся в 2018-м. В настоящее время женщина воспитывает двоих детей от него – 17-летнюю Александру и 13-летнего Михаила.

Ранее бывшая жена шеф-повара Константина Ивлева Мария направила в суд иск по поводу долгов по алиментам. Еще летом она жаловалась в соцсетях на задолженность экс-супруга в размере 19 миллионов рублей. По ее словам, часть долга была погашена, но бывший муж еще не выплатил 8,5 миллиона рублей.

