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14:46

Вывозной рейс из Афганистана могут организовать для россиян до конца сентября

за рубежом транспорт

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что новый вывозной рейс из Афганистана для граждан РФ и стран ОДКБ могут организовать до конца сентября, сообщает РИА Новости.

"Это будет зависеть прежде всего от функционирования аэропорта. Потому что мы не имеем права подвергать ни наших граждан, ни студентов, которые у нас учатся, перед которыми у нас тоже обязательства, никаким рискам ни в чем", – пояснил он.

Жирнов добавил, что все должно быть сделано комфортно, безопасно, нормально.

Ранее Дмитрий Жирнов рассказал, как россиян эвакуировали из Афганистана. По его словам, российских граждан привозили к трапам самолетов на автобусах, чтобы избежать опасностей в аэропорту.

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