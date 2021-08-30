Стало известно, как происходила эвакуация россиян из Кабула

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, как россиян эвакуировали из Афганистана, сообщает RT.

"У нас была большая операция по вывозу российских граждан: несколько сотен человек, аэропорт дезорганизован", – отметил он.

Посол рассказал, что российских граждан привозили к трапам самолетов на автобусах, чтобы избежать опасностей в аэропорту.

"Нам нужна была помощь талибов ("Талибан" – террористическая группировка, запрещена в РФ. – Прим. ред.), ведь фактическая местная власть здесь – это только талибы", – сказал Жирнов.

Он также добавил, что все обещания и договоренности, данные сторонами, были выполнены.

Ситуация в Афганистане особенно осложнилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.