Стало известно, как происходила эвакуация россиян из Кабула

08:41
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, как россиян эвакуировали из Афганистана, сообщает RT.
"У нас была большая операция по вывозу российских граждан: несколько сотен человек, аэропорт дезорганизован", – отметил он.
Посол рассказал, что российских граждан привозили к трапам самолетов на автобусах, чтобы избежать опасностей в аэропорту.
"Нам нужна была помощь талибов ("Талибан" – террористическая группировка, запрещена в РФ. – Прим. ред.), ведь фактическая местная власть здесь – это только талибы", – сказал Жирнов.
Он также добавил, что все обещания и договоренности, данные сторонами, были выполнены.
Ситуация в Афганистане особенно осложнилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
В Кабуле в района аэропорта произошел взрыв
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