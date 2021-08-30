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В мире

08:55

Посольство РФ формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана

за рубежом

ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Списки на новые вывозные рейсы из Афганистана формирует посольство России в Кабуле. В дипмиссии уточнили, что попасть на них могут граждане РФ, а также лица с видом на жительство РФ и граждане стран – членов ОДКБ. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Копии документов, удостоверяющих личность, желающие вылететь в Россию должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru. Также необходимо указать работающий контактный телефон.

"В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, как россиян эвакуировали из Афганистана. По его словам, российских граждан привозили к трапам самолетов на автобусах, чтобы избежать опасностей в аэропорту.

В Кабуле в района аэропорта произошел взрыв

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