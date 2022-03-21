Свыше 10 человек пострадали в Ростове-на-Дону из-за прорыва теплотрассы

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошел прорыв теплотрассы, кипяток попал в квартиры. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Уточняется, что 13 человек госпитализированы с термическими ожогами нижних конечностей.

Отмечается, что авария произошла в одном из домов на улице Малиновского. По данным спасателей, в результате прорыва трубы диаметром 1 000 миллиметров образовался фонтан с горячей водой. Жильцов близлежащих домов эвакуировали.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации аварии. К ним привлечены 48 человек и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле в Перми погибли 5 человек, еще 6 пострадали. Возбуждено уголовное дело.