В Перми ввели режим ЧС после гибели людей из-за прорыва трубы с кипятком

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

В Перми введен режим чрезвычайной ситуации после гибели людей из-за прорыва трубы с кипятком в одном из мини-отелей. Об этом сообщает ТАСС.

"Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что его ввели для устранения аварии на теплопроводе, в результате которой погибли пять человек, в том числе ребенок. В настоящее время в городе отключено отопление и горячая вода в жилых домах и ряде социальных объектов.

ЧП случилось в ночь на 20 января. В городском мини-отеле произошел прорыв трубы с кипятком. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Все они получили серьезные ожоги.

По данному факту СК завел уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.

По версии некоторых СМИ, эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт. Уточняется, что отель расположен в подвале жилого дома. В причинах трагедии разбирается специальная комиссия. Она должна выяснить, каким образом кипяток попал в подвал, несмотря на требования по герметизации трубопровода.