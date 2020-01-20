Дело о гибели людей в отеле Перми передадут в центральный аппарат СК

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при прорыве трубы отопления в гостинице в Перми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту гибели людей в мини-отеле в Перми в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", – отметила Петренко.

Прорыв трубы с кипятком произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе города в гостинице, расположенной на цокольном этаже дома. По предварительным данным, погибли пять человек, еще трое были госпитализированы с ожогами.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших и назначают необходимые судебные экспертизы. Осмотр места происшествия будет возможен после ликвидации последствий прорыва.

В минувшем году на территории пивоварни "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплосети. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали, другой отказался ехать в больницу.

