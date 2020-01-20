Дело о гибели людей в отеле Перми передадут в центральный аппарат СК

20 января, 08:25 (обновлено 20.01.2020 08:50)
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при прорыве трубы отопления в гостинице в Перми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту гибели людей в мини-отеле в Перми в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о гибели людей в результате прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", – отметила Петренко.
Прорыв трубы с кипятком произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе города в гостинице, расположенной на цокольном этаже дома. По предварительным данным, погибли пять человек, еще трое были госпитализированы с ожогами.
В настоящее время следователи допрашивают потерпевших и назначают необходимые судебные экспертизы. Осмотр места происшествия будет возможен после ликвидации последствий прорыва.
В минувшем году на территории пивоварни "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплосети. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали, другой отказался ехать в больницу.
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