В Челябинске более 340 домов остались без отопления из-за аварии

В Челябинске более 430 домов, среди которых 140 многоквартирных дома и 195 частных, остались без отопления из-за крупной аварии на теплотрассе, говорится на сайте местной администрации. Кроме того, горячую воду и отопление отключили в 16 детсадах и 16 школах.

Уточняется, что авария произошла в Металлургическом районе. Ремонтные работы планируют завершить к 18:00 по местному времени. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на улице Социалистическая провалился асфальт, течет кипяток.

В Челябинске морозная погода – температура воздуха 9 января составляет -11 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до -20 градусов.