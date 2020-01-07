В Севастополе проверяют инцидент, в котором Дед Мороз облил ребенка кипятком

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Денис Гришкин

В Севастополе правоохранители инициировали проверку по факту происшествия, в ходе которого Дед Мороз облил ребенка кипятком. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Отмечается, что артиста, исполнявшего роль волшебного дедушки, заказали для представления ребенку. Во время выступления мужчина вылил на малыша кипяток.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют степень причинения телесных повреждений и характер произошедшего.

Ранее сотрудники ГИБДД в Казани оштрафовали Деда Мороза. Mercedes буксировал сани с волшебником, за что тот и попал под санкции полицейских.