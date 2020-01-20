Число пострадавших при прорыве трубы в отеле в Перми возросло до шести

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Врачи рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие при прорыве трубы в отеле в Перми. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ожогового центра ГКБ имени Гринберга.

По словам медиков, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.

"Женщина в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра ГКБ им. Гринберга. Двое в среднем состоянии. Оказывается медпомощь, они под наблюдением врачей", – рассказали в ожоговом центре.

В пресс-службе губернатора Пермского края отметили, что у двоих человек были диагностированы ожоги первой и второй степени тяжести, еще у одного пострадавшего – второй и третьей степени.

Также сообщается, что число пострадавших увеличилось с трех до шести. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отметила, что трое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. За их состоянием будут следить медики.

Прорыв трубы с кипятком в городском мини-отеле произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек.

В настоящее время Следственный комитет завел дело после гибели людей из-за прорыва трубы в гостинице. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.