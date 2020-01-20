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Происшествия

20 января, 13:07

Эвакуационный выход из мини-отеля в Перми оказался закрыт – СМИ

происшествия

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Запасной выход из мини-отеля "Карамель" в Перми, где в результате прорыва трубы погибли пять человек, был закрыт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной сетевой компании.

Уточняется, что отель расположен в подвале жилого дома. В причинах трагедии разбирается специальная комиссия. Она должна выяснить, каким образом кипяток попал в подвал, несмотря на требования по герметизации трубопровода.

В компании подчеркнули, что теплопровод был бесхозным до декабря прошлого года. Пермская сетевая компания получила этот участок только в конце 2019 года.

Прорыв трубы с кипятком в городском мини-отеле произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе города. В результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. У двоих человек были диагностированы ожоги первой и второй степени тяжести, еще у одного пострадавшего – второй и третьей степени. Еще трое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. За их состоянием будут следить медики.

Следственный комитет завел дело после гибели людей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

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