МЧС показало видео с места прорыва трубы в отеле Перми

Видео: МЧС

МЧС России опубликовало видео с места прорыва трубы в пермском хостеле "Карамель", в результате которого погибли пять человек.

На кадрах видно, как из открытой двери мини-отеля идет пар. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, а также очевидцы.

Прорыв трубы с кипятком в городском мини-отеле произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. Пострадали шесть человек.

По словам медиков, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. У двоих человек были диагностированы ожоги первой и второй степени тяжести, еще у одного пострадавшего – второй и третьей степени. Еще трое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. За их состоянием будут следить медики.

Следственный комитет завел дело после гибели людей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерству здравоохранения и министерству социального развития региона оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП. Краевому министерству территориальной безопасности он поручил держать ситуацию под контролем.