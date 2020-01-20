Власти помогут пострадавшим и семьям погибших в мини-отеле Перми

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Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерству здравоохранения и министерству социального развития региона оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в результате прорыва трубы отопления в пермском хостеле, сообщает ТАСС.

Краевому министерству территориальной безопасности он поручил держать ситуацию под контролем. Задачи глава региона поставил перед ведомствами на оперативном совещании.

Прорыв трубы с кипятком в городском мини-отеле произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. Пострадали шесть человек.

По словам медиков, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. У двоих человек были диагностированы ожоги первой и второй степени тяжести, еще у одного пострадавшего – второй и третьей степени. Еще трое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. За их состоянием будут следить медики.

Следственный комитет завел дело после гибели людей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.