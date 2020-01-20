В Госдуме прокомментировали идею запретить хостелы в подвалах после трагедии в Перми

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в разговоре с Москвой 24 прокомментировал идею Совфеда запретить размещение хостелов в подвалах из-за трагедии в Перми.

"Прямым запретом, я не уверен, что мы решим эту проблему. На сегодняшний день рычагов достаточно. Необходимо просто как-то контрольные функции пересмотреть, им новый импульс придать, но если такая инициатива от коллег поступит, то мы, безусловно, ее обсудим. Логики их желание не лишено", – заявил Пахомов.





Сергей Пахомов первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Я бы для начала напомнил, что прямого запрета на такое размещение сейчас не существует, но есть весьма жесткие требования для размещения хостелов и отелей в целом. Законное выполнение этих требований делает очень непростым размещение в цокольных и подвальных помещениях вообще гостинично-отельного бизнеса. А я бы даже сказал, что зачастую это вообще нереально.

По словам депутата, если углубиться в вопрос, то в случае с Пермью размещение хостела было и так незаконно. "Поэтому вопрос о контроле за таким размещением выходит на первый план. За все, что находится на территории, отвечает местная власть, за все происшествия. Зачастую эти контрольные функции сводятся просто к обычным просьбам, потому что ни полномочий, ни финансов под эти полномочия не хватает", – сказал Пахомов.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации на фоне трагедии в пермском хостеле планируют обсудить возможность запрета размещения хостелов в подвалах, где размещены коммуникации. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

"Этот случай будет однозначно проанализирован в нашем комитете. В свое время мы выступили с инициативой ужесточения требований к хостелам, законодатели ввели запрет на их размещение в жилых домах. Видимо, пришло время опять вернуться к теме регулирования деятельности хостелов и вносить необходимые изменения в законодательство", – подчеркнул Мельниченко.

Напомним, что в ночь на 20 января в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел прорыв трубы отопления. Согласно данным Минздрава, пять человек погибли, шестеро пострадавших с ожогами госпитализированы, еще трое человек отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что среди погибших при прорыве трубы в Перми оказался пятилетний ребенок.



Соболева Илона