В СФ предложили запретить размещение хостелов в подвалах после трагедии в Перми

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В Совете Федерации на фоне трагедии в пермском хостеле планируют обсудить возможность запрета размещения хостелов в подвалах, где размещены коммуникации. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

"Этот случай будет однозначно проанализирован в нашем комитете. В свое время мы выступили с инициативой ужесточения требований к хостелам, законодатели ввели запрет на их размещение в жилых домах. Видимо, пришло время опять вернуться к теме регулирования деятельности хостелов и вносить необходимые изменения в законодательство", – подчеркнул Мельниченко.

По его мнению, нужно законодательно ввести запрет на размещение хостелов в подвалах домов.

Кроме того, он сообщил, что на прошедшем в понедельник совещании комитета было принято решение в течение недели проанализировать действующую нормативно-правовую базу и сформулировать соответствующие предложения по изменениям законодательства, которые бы исключили повторения подобной трагической ситуации.

Напомним, что в ночь на 20 января в мини-гостинице "Карамель" в Перми произошел прорыв трубы отопления. Согласно данным Минздрава, пять человек погибли, шестеро пострадавших с ожогами госпитализированы, еще трое человек отказались от госпитализации.

Ранее стало известно, что среди погибших при прорыве трубы в Перми оказался пятилетний ребенок.