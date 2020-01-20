Среди погибших при прорыве трубы в Перми оказался ребенок

Фото: ТАСС/Карина Бурьян

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что в результате прорыва трубы в мини-отеле в краевом центре погиб ребенок, передает ТАСС.

По данным телеграм-каналов, речь идет о девочке пяти лет. Также жертвами оказались три женщины и мужчина.

Для родственников пострадавших в мини-отеле организована работа телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе – 246-04-00.

Прорыв трубы с кипятком в городском мини-отеле произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. Пострадали шесть человек.

В ожоговом центре Перми рассказали, что в результате прорыва трубы отопления женщина получила 35% ожогов тела, а двое мужчин – 20 и 15%.

По словам медиков, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. У двоих человек были диагностированы ожоги первой и второй степени тяжести, еще у одного пострадавшего – второй и третьей степени. Еще трое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. За их состоянием будут следить медики.

Следственный комитет завел дело после гибели людей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерству здравоохранения и министерству социального развития региона оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП. Краевому министерству территориальной безопасности он поручил держать ситуацию под контролем.