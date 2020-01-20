Среди погибших при прорыве трубы в Перми оказался ребенок

20 января, 10:54
Фото: ТАСС/Карина Бурьян
Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что в результате прорыва трубы в мини-отеле в краевом центре погиб ребенок, передает ТАСС.
По данным телеграм-каналов, речь идет о девочке пяти лет. Также жертвами оказались три женщины и мужчина.
Для родственников пострадавших в мини-отеле организована работа телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе – 246-04-00.
Прорыв трубы с кипятком в городском мини-отеле произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. Пострадали шесть человек.
В ожоговом центре Перми рассказали, что в результате прорыва трубы отопления женщина получила 35% ожогов тела, а двое мужчин – 20 и 15%.
По словам медиков, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. У двоих человек были диагностированы ожоги первой и второй степени тяжести, еще у одного пострадавшего – второй и третьей степени. Еще трое отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. За их состоянием будут следить медики.
Следственный комитет завел дело после гибели людей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерству здравоохранения и министерству социального развития региона оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП. Краевому министерству территориальной безопасности он поручил держать ситуацию под контролем.
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