Угольная шахта обрушилась на севере Мексики – СМИ

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По меньшей мере 9 человек оказались под завалами после обрушения угольной шахты в мексиканском штате Коауила, сообщает издание Coahuila en linea.

"Как минимум девять рабочих оказались в ловушке после обвала и последующего затопления", – говорится в публикации.

Уточняется, что на месте работают сотрудники службы гражданской защиты, полиция и пожарные, однако местные власти пока не комментируют данный инцидент.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло на угольной шахте вблизи населенного пункта Сокобаня в Сербии. В результате инцидента погибли восемь горняков. Еще 20 рабочих получили травмы.

До этого на золотодобывающей шахте на востоке Китая произошел взрыв. Инцидент случился в городском уезде Цися в округе Яньтай провинции Шаньдуй. Под землей оказались заблокированы 22 шахтера.