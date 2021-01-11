Взрыв произошел в шахте на востоке Китая – СМИ

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Взрыв произошел на золотодобывающей шахте на востоке Китая, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что инцидент случился в городском уезде Цися в округе Яньтай провинции Шаньдуй.

Известно, что 22 шахтера оказались заблокированы под землей. В настоящий момент контакт с ними не установлен.

Ранее обвал породы произошел на территории золоторудной шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево" на Камчатке. В результате под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Еще два человека стали жертвами обвала.