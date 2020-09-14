Обрушение кровли произошло на шахте в Кузбассе

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Обрушение кровли произошло в штреке на шахте Чертинская-Коксовая в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В министерстве рассказали, что в шахте в момент ЧП находились 95 человек, из них 87 рабочих смогли выбраться, еще шесть человек остались на обслуживании жизнеобеспечения шахты.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что в результате происшествия один человек погиб, еще с одним потеряна связь. На месте происшествия работают горноспасатели, а также свыше 30 человек от МЧС и семь единиц техники.

В конце августа на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун произошел взрыв. Погибли не менее семи человек, еще девять пострадали. По факту взрыва была организована проверка.

В том же месяце четверо шахтеров погибли при обрушении ленточного конвейера для транспортировки угля на шахте в Воркуте. Отмечалось, что причиной случившегося могло стать нарушение технологического процесса.