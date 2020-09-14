Обрушение кровли произошло на шахте в Кузбассе

07:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обрушение кровли произошло в штреке на шахте Чертинская-Коксовая в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В министерстве рассказали, что в шахте в момент ЧП находились 95 человек, из них 87 рабочих смогли выбраться, еще шесть человек остались на обслуживании жизнеобеспечения шахты.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что в результате происшествия один человек погиб, еще с одним потеряна связь. На месте происшествия работают горноспасатели, а также свыше 30 человек от МЧС и семь единиц техники.
В конце августа на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун произошел взрыв. Погибли не менее семи человек, еще девять пострадали. По факту взрыва была организована проверка.
В том же месяце четверо шахтеров погибли при обрушении ленточного конвейера для транспортировки угля на шахте в Воркуте. Отмечалось, что причиной случившегося могло стать нарушение технологического процесса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: