На угольной шахте на востоке Китая произошел взрыв

Фото: телеграм-канал "На видео видно"

На угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

По данным местного телеканала, погибли не менее семи человек, еще девять пострадали. Подробности произошедшего не сообщаются. По факту взрыва началось расследование.

В начале августа почти полмиллиона человек было эвакуировано в Китае из-за тайфуна "Хагупит". Сначала он прошелся по побережью восточной провинции Чжэцзян. Из-за тайфуна были затоплены сельскохозяйственные угодья, шоссе и улицы городов. Впоследствии он перебрался на северо-запад в провинцию Шэньси. Там "Хагупит" стал причиной обрушения нескольких дорог и взрыва газопровода.

В ослабленном виде отзвуки тайфуна добрались до российского Приморья, в результате чего на регион обрушились тропические ливни. Однако серьезных последствий ослабевший тайфун на территории России не вызвал.