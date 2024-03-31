Оранжевый уровень опасности объявили в Московской области из-за угрозы паводка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московской области до 2 апреля объявили оранжевый уровень опасности из-за угрозы паводка. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Это связано с подъемом весеннего половодья в регионе, уточнили в ведомстве. С 31 марта увеличится интенсивность подъема уровня воды, что станет причиной формирования на малых и средних реках Московской области опасного явления "высокое половодье".

"В частности, ожидается достижение отметки ОЯ "высокое половодье" на реках Протва у города Верея, Москва у деревни Барсуки, Лусянка у деревни Черники, Искона у деревни Новинки, Волошня у деревни Чертаново, Катыш у села Троицкое, Нерская у города Куровское", – говорится в сообщении.

Там произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог, уточнили в Гидрометцентре. Подъем уровня воды на реках местами будет достигать до 0,5–0,7 метра, добавили в ведомстве.

Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на фоне положительной температуры воздуха в Московском регионе началось половодье. На данный момент водохранилища активно наполняются талыми водами, поделился он.