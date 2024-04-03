Главного инженера рудника "Пионер" в Приамурье арестовали до 19 мая

Фото: телеграм-канал "Следком"

Благовещенский городской суд арестовал до 19 мая главного инженера рудника "Пионер" в Амурской области Дениса Черникова, обвиняемого в нарушении требований безопасности при ведении работ после ЧП на шахте, где погибли 13 горняков, сообщает РИА Новости.

На заседании присутствовал представитель АО "Покровский рудник". Защита просила суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, а также заявила о готовности внести залог в 20 миллионов рублей.

3 апреля под стражу также заключили двух сотрудников Ростехнадзора до 25 мая. Прокуратура региона поддержала оба ходатайства следствия.

Ранее СК по делу об амурском руднике задержал управляющего директора рудника. Его также подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Уже 1 апреля следователи задержали двух сотрудников амурского Ростехнадзора по подозрению в халатности. По данным СК, они не зафиксировали имеющиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В этот же день спасательная операция на руднике "Пионер" была прекращена. Ее остановили из-за риска повторного обвала горных пород в объеме более 200 тысяч кубических метров и затопления.

Обвал горных пород на руднике произошел 18 марта, из-за чего 13 горняков оказались заблокированными под землей. Со слов начальника регионального главка МЧС РФ Игоря Смирнова, после бурения трех скважин специалисты нашли только воду или лед.