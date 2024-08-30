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30 августа, 17:30

Город

Эвакуированного из ЛНР медведя Грома перевезли в Московский зоопарк

Эвакуированного из ЛНР медведя Грома перевезли в Московский зоопарк

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Бурого медведя Грома, который был эвакуирован из Кременной в ЛНР, перевезли в Московский зоопарк. Животное вывезли в 2022 году. Последние месяцы пребывания в регионе Гром находился в стрессе, так как его пугали звуки взрывов. После вывоза в течение двух лет медведь жил в подмосковном центре воспроизводства редких видов животных.

В столичном зоопарке первое время Гром будет на карантине в вольере, недоступном для посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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