Новости регионов: в Чувашии полиция накрыла подпольный офис телефонных мошенников

В Чувашии полиция накрыла подпольный офис телефонных мошенников. Они создали нелегальные узлы связи в 13 регионах России. Куратор группы из-за границы вербовал молодых людей и пересылал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские. Соучастники устанавливали оборудование в арендованных квартирах, настраивали его и регулярно меняли заблокированные сим-карты. В результате обысков в полицию доставлены 26 человек. Полицейским известно о восьми тысячах номеров, которые использовались для мошенничества.



В Татарстане решили платить деньги за видеосъемку нарушений правил дорожного движения. Размер премии, которую обещают бдительным гражданам, доходит до полутора тысяч рублей. Максимальную сумму можно получить, если снять нарушителя на встречной полосе.

Редкую косатку-альбиноса сняли на видео у Курильских островов. Это детеныш. По словам ученых, в природе такие животные встречаются очень редко. По словам очевидцев, молодая косатка живет в очень большой стае, они насчитали больше 40 китов.

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