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05 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: открывшему огонь в американской школе подростку может грозить смертная казнь

Новости мира: открывшему огонь в американской школе подростку может грозить смертная казнь

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В США задержали подростка, устроившего стрельбу в школе. Как сообщают местные СМИ, им оказался 14-летний Кольт Грей. 4 сентября днем он пришел в свою школу и открыл огонь по людям. В результате два ученика и два преподавателя погибли, еще 9 человек были госпитализированы. Власти уже заявили, что подростка будут судить как взрослого. Это значит, что ему может грозить смертная казнь.

Тем временем у берегов Италии затонуло судно с мигрантами. Все они прибыли из Ливии. Местной береговой охране удалось спасти семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести, среди них – трое детей. В настоящий момент поисковая операция продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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