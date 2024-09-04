Родители восьмилетней девочки написали заявление в полицию на певицу Mia Boyka после концерта в Надыме. Во время мероприятия девочка по имени Марьяна потерялась, ее вывели на сцену, чтобы найти в толпе родителей. Оказалось, девочка увлекается квадробикой – популярным среди детей и подростков движением, суть которого в подражании животным. На Марьяне была маска кошки и хвост.

Певица обратилась к девочке со словами: "Ты квадробер, не дай бог?". По словам мамы, девочка сильно расстроилась, боится выходить на улицу, ей необходима помощь психолога. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.