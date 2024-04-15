Михаил Шуфутинский поблагодарил своих зрителей

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский выразил слова благодарности тем, кто приходит на его концерты или только слушает его музыку. По его словам, народная любовь к его творчеству, является для него большой честью.

Кроме того, певец напомнил, что вернулся в Россию после переезда в США 34 года назад. Сейчас он живет в Подмосковье, а своими любимыми городами называет столицу и Санкт-Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.