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Новости

15 апреля, 17:45

Шоу-бизнес

Михаил Шуфутинский поблагодарил своих зрителей

Михаил Шуфутинский поблагодарил своих зрителей

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Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский выразил слова благодарности тем, кто приходит на его концерты или только слушает его музыку. По его словам, народная любовь к его творчеству, является для него большой честью.

Кроме того, певец напомнил, что вернулся в Россию после переезда в США 34 года назад. Сейчас он живет в Подмосковье, а своими любимыми городами называет столицу и Санкт-Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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