Москвичам рассказали о погоде 16 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Облачная с прояснениями погода и небольшие дожди прогнозируются в Москве в четверг, 16 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 18–20 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что в выходные 18 и 19 мая в Москве ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. По его словам, погода большую часть недели будет определяться антициклоном. При этом, как утверждает метеоролог, дожди придут к пятнице, 17 мая.

