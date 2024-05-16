Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

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Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций "Климовского специализированного патронного завода" у частных владельцев в пользу государства. Об этом сообщает РБК.

Акции завода, которые ранее принадлежали предпринимателю Борису Краснову (находится в розыске и скрывается за границей), будут переданы Росимуществу.

В Генпрокуратуре сообщили, что параллельно проводится расследование уголовных дел в отношении лиц, которые были причастны к хищению акций завода в 2002 – 2010 годах.

Представитель "Ростеха" сообщил, что госкорпорация удовлетворена решением суда. Ранее "Ростех" контролировал порядка 36% акций завода.

В "Ростехе" отметили, что собственники, в руках которых находился мажоритарный пакет предприятия, "выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры", что государству необходимо жестко пресекать.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о решении национализировать "Климовский специализированный патронный завод" после аварии на теплотрассе. 5 января там произошел прорыв.

В связи с аварией подача тепла в многоквартирные дома Подольска была приостановлена.

