Для стабилизации ситуации с ЖКХ в Климовске необходимы миллиарды рублей – губернатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном микрорайоне Подольска Климовск в ЖКХ необходимо инвестировать миллиарды рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Андрей Воробьев.



"Мы должны все довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств – это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию", – отметил он.

Также глава региона в своем интервью подчеркнул, что полностью ликвидировать все последствия чрезвычайной ситуации могут к середине недели, с 15 по 21 января. При этом подать тепло в дома микрорайона могут уже утром 10 января.

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел в ночь на 5 января. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

К ситуации подключился Владимир Путин. Президент РФ решил национализировать "Климовский специализированный патронный завод".

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