Власти Московской области возместят ущерб жителям Климовска из-за протечек в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Московской области возместят ущерб жителям микрорайона Подольска – Климовска из-за протечек в квартирах, связанных с ситуацией с теплоснабжением. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Везде свои моменты, они связаны с тем, что где-то у людей ущерб, затопило потолок, или еще какие-то произошли в квартире изменения, все это мы, безусловно, берем на себя", – отметил он.

По его словам, подать отопление во все дома микрорайона планируют до утра 10 января. Он подчеркнул, что квартиры около 125–130 домов уже отапливаются, однако инженеры пока еще работают на самом сложном отдаленном участке, к которому относятся около 40 домов.

"Мы до завтрашнего утра запустим все отопление", – уточнил губернатор.

Полностью ликвидировать все последствия чрезвычайной ситуации могут к середине недели, с 15 по 21 января, подчеркнул глава региона. Также он сказал, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Климовске в ЖКХ необходимо "инвестировать миллиарды рублей".

Воробьев добавил, что оплату за электричество в Подмосковье будут брать по счетам декабря, оплату за отопление за январь обнулили.

ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу региона пишет, что после аварии тепло подали уже в 121 из 174 домов в Подольске. Уточняется, что работы на 53 жилом доме и 8 социальных объектах еще продолжаются.

Ранее стало известно, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

К ситуации подключился Владимир Путин. Президент РФ заслушал доклады глав Херсонской и Московской областей о перебоях с электро- и теплоснабжением.

По решению российского лидера было решено национализировать "Климовский специализированный патронный завод". Взять под контроль предприятие готова госкорпорация "Ростех".

Во вторник, 9 января, сообщалось о подаче центрального отопления в 116 домах Подмосковья, однако в 57 зданиях работы по восстановлению еще продолжались. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, все дома в микрорайоне Климовске в Подольске планировалось подключить к теплу уже 9 января.

Кроме того, в других городах Подмосковья ситуация с подачей отопления улучшилась после реакции региональной прокуратуры. Речь в пресс-службе ведомства шла о Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области.

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