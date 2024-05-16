Рогов рассказал, что украинские пограничники расстреливают бегущих от мобилизации мужчин

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Украинские пограничники расстреливают бегущих от мобилизации мужчин. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

"По попытке переправиться через реку Тису и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов утверждает, что большое количество людей с огнестрельными ранениями фиксируется с румынской стороны, однако факты об этом умалчиваются по согласованию с Киевом, Брюсселем и Вашингтоном. По его словам, украинские пограничники открывают по переплывающим реку мужчинам прицельный огонь, и на сегодняшний день известно как минимум о двух десятках подобных смертей.

16 апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Он должен вступить в законную силу 18 мая.

По закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Новый законопроект предусматривает в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

