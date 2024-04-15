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15 апреля, 11:15

Происшествия

Операционные в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова опечатали

Операционные в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова опечатали

В пластической клинике хирурга Хайдарова приостановлена деятельность после смерти пациента

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В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова опечатали операционные, а в его доме на Рублевке провели обыски. 15 апреля Следственный комитет сообщил о новых деталях расследования уголовного дела, связанного со смертью одного из клиентов звездного хирурга. Речь идет об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

На фото, которые публикует ведомство, видны просроченные и непромаркированные стерильные медицинские изделия. В данный момент следователи ждут результатов многочисленных экспертиз: от санитарных до криминалистических. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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