Операционные в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова опечатали

В клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова опечатали операционные, а в его доме на Рублевке провели обыски. 15 апреля Следственный комитет сообщил о новых деталях расследования уголовного дела, связанного со смертью одного из клиентов звездного хирурга. Речь идет об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

На фото, которые публикует ведомство, видны просроченные и непромаркированные стерильные медицинские изделия. В данный момент следователи ждут результатов многочисленных экспертиз: от санитарных до криминалистических. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

