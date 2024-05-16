МВД России объявило в розыск бывших глав полиции и МИД Эстонии

Фото: Следственный комитет РФ

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера. Об этом со ссылкой на базу ведомства сообщает РИА Новости.

Оба мужчины 1975 года рождения, статья, по которой их разыскивают, не раскрывается.

Российское МВД ранее объявило министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса в розыск по уголовной статье. По данным СМИ, уголовное дело возбудили из-за уничтожения и повреждения памятников советским воинам.

До этого МВД РФ уже объявляло в розыск премьер-министра страны Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Москвы против чиновников Таллина и других связаны с надругательством над исторической памятью и враждебностью по отношению к РФ.

