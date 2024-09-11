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11 сентября, 23:30

Происшествия

Новости регионов: машина каршеринга сбила пешеходов в Сочи

Новости регионов: машина каршеринга сбила пешеходов в Сочи

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Машина каршеринга вылетела на тротуар в Сочи. Это произошло в поселке Эстосадок возле ресторана быстрого питания. По словам очевидцев, за рулем кроссовера была женщина. Она не справилась с управлением, сбила пешеходов и затем врезалась в рекламный щит. Травмы получили две девушки, обеих медики увезли в больницу.

Между тем в Санкт-Петербурге реставраторы работают в Аничковом дворце. Сейчас специалисты восстанавливают интерьер Большой столовой. Им предстоит очистить лепнину и обновить живописные элементы. Уникальность сооружения в том, что это действующий дворец – в нем работают детские кружки и спортивные секции, проводят конкурсы, фестивали и детские праздники.

Тем временем на улицы Перми вернулся самый длинный в России трамвай "Лев". Его длина составила почти 35 метров, а в салоне размещено 70 сидений. В летний сезон состав отдыхал, а сейчас, когда пассажиров стало больше, снова вышел в рейс.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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