Часть жильцов пострадавшего дома в Раменском вернулись в свои квартиры

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Часть жильцов пострадавшего от БПЛА многоквартирного дома в Раменском вернулись в свои квартиры, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

"По результатам обследования жильцам с 1-го по 6-й этаж было разрешено вернуться в свои квартиры. Все необходимые коммунальные ресурсы – вода и электричество – в этих квартирах уже восстановлены", – сказали в ведомстве, добавив, что для жильцов с 7-го по 17-й этаж организовано временное размещение.

Подрядная организация Фонда капитального ремонта приступит к восстановлению поврежденных конструктивных элементов после получения заключения экспертов строительного контроля.

Как подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, сейчас принимаются все необходимые меры для оперативного восстановления дома и обеспечения жильцов безопасными условиями проживания.

В ночь на 10 сентября российские ПВО сбили и перехватили 144 украинских дрона над 9 регионами России. Некоторые из них были уничтожены в небе над Московской областью, из-за чего оказались повреждены несколько домов в Раменском.

После отражения атаки в доме в Спортивном проезде произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей. В результате ранения получили 8 человек. Из них двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Подмосковные власти обещали помочь с восстановлением жилья.

В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Александр Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления.